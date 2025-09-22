Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 22 вересня та розпочнеться о 15:30.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 київське Динамо зіграє домашній матч проти Олександрії.

ДИНАМО КИЇВ — ОЛЕКСАНДРІЯ

ПОНЕДІЛОК, 22 ВЕРЕСНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Особливістю цього двобою стане той факт, що буквально кілька днів тому команди зіграли в 1/16 фіналу Кубка України на полі стадіону Ніка. Тоді переміг колектив Олександра Шовковського (2:1) з голом на останніх секундах основного часу, який дозволив "біло-синім" оминути серію пенальті, де шанси були б рівними. "Поліграфи" таким чином залишились з одним активним турніром до завершення поточної кампанії.

На цьому корисна інформація від матчу кількаденної давнини себе вичерпала, бо Динамо ту зустріч провело складом, який можна сміливо називати "резервним" та залучало новачків просто для того, щоб побачити глибину своєї ротації. Бо скоро це знадобиться — виступи в Лізі конференцій УЄФА обіцяють стати не менш складними, аніж кваліфікація до єврокубків цього літа загалом.

Тим часом у чемпіонаті команда Шовковського вже теж не безгрішна. Нічия в минулому турі в столичному дербі на полі Оболоні (2:2) ризикувала обернутись на рівну кількість очок із донецьким Шахтарем, але натомість похибкою "біло-синіх" скористався Колос. Але вже минулими вихідними і команда Руслана Костишина схибила вдома проти Вереса (0:0), тож у разі, якщо Динамо переможе, то воно знову буде одноосібним лідером чемпіонату. А от якщо не переможе…

То будуть, як мінімум, питання. Бо Олександрія кілька днів тому грала своєю "основою" і фактично продемонструвала той максимум, який наразі команді Кирила Нестеренка є досяжним. Бути близькою до того, щоб зіграти внічию проти резервістів чинного чемпіона України. Який це надає статус "поліграфам" — вирішувати не нам.

Перед нами є лише прості факти. Старт сезону в чемпіонаті, та й єврокубках, якщо вже копати глибше, у другої за силою команди зразка минулої кампанії був просто жахливим. Жодних перемог та нічиїх, а натомість самі поразки — настрій у колективі від цього явно не покращився. Але перший успіх Олександрію таки знайшов минулими вихідними — перемога над черкаським ЛНЗ на власному полі (4:1), яка була несподіваною ще й через той факт, що "бузкові" мали один із найбільш надійних захистів у нашому чемпіонаті на старті сезону. Навіть Динамо таким похизуватись не могло, бо пропускало по голу в середньому в кожному турі. Це також має турбувати Шовковського.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Яцик — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Герреро.

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков — Шостак, Фернандо, Мишньов — Козак, Кулаков, Цара.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались в офіційних матчах 36 разів — 28 перемог Динамо, дві — Олександрії, а ще шість зустрічей завершились унічию. Різниця голів — 86:21. Найбільша перемога Динамо — 6:0 (2017), Олександрії — 1:0 (2016), 2:1 (2018).

ЦІКАВІ ФАКТИ

Олександрія може програти 140 матч в УПЛ.

Динамо не програє 37 матчів чемпіонату поспіль: 27 перемог, 10 нічиїх. До повторення клубного рекорду залишається одна гра.

Олександрія програє в гостях в УПЛ три матчі поспіль.

Динамо в цьому сезоні в чемпіонаті забивало та пропускало в кожному матчі.

Андрій Ярмоленко може забити 115 гол в УПЛ, Олександрі Піхальонок — 25, Олександр Яцик (усі — Динамо) — 10, Дмитро Мишньов (Олександрія) — 15.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:0

