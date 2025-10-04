Україна

Захисник Руху прокоментував перемогу над Колосом.

Напередодні львівський Рух обіграв ковалівський Колос у гостьовому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Колос — Рух 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Юрій Копина прокоментував виступ власної команди.

"Попри довгоочікувану звитягу, у нас стримана радість. Нарешті нам удалось перемогти, і, сподіваюсь, це додасть команді впевненості у наступних іграх. Хочу привітати весь колектив із заслуженою перемогою.

У епізоді з першим голом я знав, куди буду прострілювати, тож сподівався, що хтось відгукнеться на цю передачу. Такі атаки мають завершуватись гольовими моментами та ударами по воротах і в тій позиції обов’язково має знаходитись наш гравець — так і сталось.

У нас дуже молода команда і в якийсь момент після забитого голу ми чи то перелякались, чи то притислись до своїх воріт. Це питання досвіду. Тренерський штаб та старші гравці підтримали молодь і дали зрозуміти, що ми можемо дотиснути суперника і вибороти позитивний для себе результат.

Колос це хороша і дуже досвідчена команда, яка своєю грою демонструє, що заслужено перебуває на верхівці турнірної таблиці. Це був непростий для нас матч — можу сказати тільки хороше про нашого суперника.

Звісно, негативні результати тиснули на команду. Нам на цьому не акцентували, але кожен футболіст прекрасно розуміє, у якій ситуації опинилась команда. Та в нас ще багато ігор попереду, ми намагаємось грати в інший футбол, ніж той, який до цього демонструвала команда, і на це потрібен час. Думаю, скоро ми покращимо свої виступи", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас.