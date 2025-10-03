Команда Руслана Костишина три тури поспіль не може навіть забити у ворота суперників.
Колос — Рух, фото ФК Колос
03 жовтня 2025, 18:32
Колос — Рух 0:2
Голи: Фаал, 48, Притула, 77 (пен.)
Колос: Пахолюк — Козік (Понєдєльнік, 46), Бурда, І. Краснічі, Цуріков (А. Краснічі, 59) — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Кане (Алефіренко, 46), Климчук (Оєвусі, 46), Третьяков (Рухадзе, 59).
Рух:
Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Притула, Слюсар (Підгурський, 59), Рейляну (Бойко, 88) — Квасниця (Руніч, 78), Фаал (Алмазбеков, 88), Клайвер.
Попередження: Козік — Слюсар, Руніч