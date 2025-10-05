Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ.

Донецький Шахтар та черкаський ЛНЗ закриватимуть восьмий тур української Прем'єр0ліги матчем на Арені Львів.

Арда Туран, після перемоги над шотландським Абердіном (3:2), використав із перших хвилин Коноплю на правому фланзі оборони, тоді як Бондаренко гратиме в центрі поля, а Ізакі та Мейрелліш розташуються в атаці.

Віталій Пономарьов, після нічиєї проти криворізького Кривбасу (0:0), залучив до стартового складу

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Мейрелліш, Ізакі.

Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Швед, Невертон, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Глущенко, Назарина, Лукас, Фарина.



ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Пастух, Дідик, Рябов — Проспер, Ассінор, Яшарі.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Каплієнко, Дайко, Кисіль, Нонікашвілі, Танковський, Подоляк, Беннетт, Кравчук.



Гра Шахтар — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.