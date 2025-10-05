Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 5 жовтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар зіграє домашній матч проти черкаського ЛНЗ.

ШАХТАР — ЛНЗ

НЕДІЛЯ, 5 ЖОВТНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Донецький Шахтар проводить досить впевнений старт цього сезону під керівництвом нового головного тренера Арди Турани. Так, команда втратила Лігу Європи, але при цьому успішно стартувала в Лізі конференцій, а в чемпіонаті поки все під контролем, незважаючи на кілька осічок.

Зараз "гірники" мають серію з чотирьох перемог поспіль у всіх турнірах, включаючи останню перемогу в Європі над Абердіном (3:2). Востаннє команда Турана втратила очки у матчі проти Металіста 1925 (1:1) у середині вересня, а до цього залікові бали у "гірників" змогли відібрати лише Карпати (3:3).

Загалом Шахтар демонструє непоганий атакуючий футбол, як і у звичні часи, проте поки що не відчувається тієї легкості, коли "гірники" впевнено йшли в чемпіонаті і всі чекали хороших результатів у Європі.

Саме над цим працює Туран та його помічники і поки що виходить досить непогано, особливо якщо дивитися на форму їхнього головного опонента Динамо, яке вже тричі втратило очки та зараз йде на другому місці.

У ЛНЗ видався вдалий початок сезону під керівництвом нового наставника Віталія Пономарьова, який стартував із нічиї проти Зорі, а потім видав серію з трьох перемог поспіль. Однак потім були дві поразки від Вереса і Олександрії.

Проте черкаська команда змогла реабілітуватися перемогою у Кубку над Металістом, після чого обіграла Рух у чемпіонаті, а остання зустріч ЛНЗ завершилася нулями проти Кривбасу.

Загалом поки що ЛНЗ тримається у першій половині турнірної таблиці і немає причин, з яких команда не може там залишатися, принаймні у першій половині сезону. Так, звичайно, у багатьох матчах гра ЛНЗ не така яскрава, як хотілося, але поки що вона приносить результат, а це найголовніший показник.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Конопля — Марлон, Криськів, Очеретько — Ізакі Сілва, Бондаренко, Мейрелліш.

ЛНЗ: Паламарчук — Кузик, Горін, Дідик, Пасіч — Рябов, Яшарі, Танковський — Суареш, Обах, Ассінор.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар на своєму полі може зазнати 40 поразки або пропустити 300 домашній гол (ще один м’яч) в УПЛ;

- ЛНЗ може здобути десяту гостьову перемогу в чемпіонаті;

- безпрограшна серія Шахтаря в УПЛ триває 12 ігор: сім перемог та п'ять нічиїх;

- ЛНЗ не пропускає голів в чемпіонаті впродовж 180 хвилин;

- 50 матч в УПЛ може провести Олексій Паламарчук (ЛНЗ);

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Криськів, десятий — Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА