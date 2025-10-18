Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та криворізький Кривбас.

Львівський Рух та криворізький Кривбас зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Іван Федик, після перемоги над ковалівським Колосом (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над Кудрівкою (3:1), використав із перших хвилин Маханькова в рамці воріт, тоді як Лін гратиме праворуч в атаці.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Слюсар, Притула — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Ясінський, Кітела, Роман, Сапуга, Підгурський, Едсон, Руніч, Алмазбеков, Касарда, Квас, Бойко.



Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Твердохліб, Араухо, Задерака — Лін, Парако, Мендоза.