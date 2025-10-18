Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та криворізький Кривбас.
Львівський Рух та криворізький Кривбас зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.
Іван Федик, після перемоги над ковалівським Колосом (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над Кудрівкою (3:1), використав із перших хвилин Маханькова в рамці воріт, тоді як Лін гратиме праворуч в атаці.
Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Слюсар, Притула — Квасниця, Фаал, Клайвер.
Запасні: Клименко, Ясінський, Кітела, Роман, Сапуга, Підгурський, Едсон, Руніч, Алмазбеков, Касарда, Квас, Бойко.
Запасні: Сичов, Хома, Я. Шевченко, Флорес, Боржес, Каменський, Гонсалез, Рохас, Мулик, Ндомбазі, Мая, Дібанго.
Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Твердохліб, Араухо, Задерака — Лін, Парако, Мендоза.
Гра Рух — Кривбас почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.