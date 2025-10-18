Україна

Команда Патріка ван Леувена принаймні тимчасово випередила і Шахтар, і Динамо Київ.

Суботню ігрову частину дев’ятого туру української Прем’єр-ліги можна було називати по-справжньому лідерською, оскільки власне команди з чотирьох перших місць турнірної таблиці й зустрічались поміж собою цього дня. Події при цьому починались у Львові, де на місцевій Арені Львів Рух приймав криворізький Кривбас.

І насправді в дуелі цих двох команд усе було доволі неоднозначно в двох попередніх кампаніях, оскільки за цей час під керівництвом Юрія Вернидуба "червоно-білі" так жодного разу й не спромоглись обіграти "жовто-чорних" із чотирьох спроб. Щоправда, і Рух тоді був під керівництвом Віталія Пономарьова, тож Іван Федик та Патрік ван Леувен мали можливість або продовжити цю цікаву серію, або започаткувати нову. Та сама турнірна таблиця підштовхувала щодо думок саме про другий варіант.

У Львові цього дня потрохи накрапав дощ, але він був настільки незначним, що навряд чи мав суттєвий вплив на події на футбольному полі. А от активні дії Руху в атаці на перших хвилинах таки могли мати вплив, і навіть дуже серйозний. Від швидкого м’яча команду Федика відділили невлучність Притули під час дальнього удару повз лівий верхній кут у зоні перед штрафним, а також влучання м’яча в стійку за підсумком удару головою від Клайвера за кілька миттєвостей потому.

Утім, підтримати таки гарний запал у діях попереду в господарів так і не вийшло, тож вони мусили відходити на власну половину. А там і Кривбас знайшов свій момент, причому в команди Патріка ван Леувена загалом набагато краще виходило реалізовувати гольові ситуації цього дня. Якщо поглянути на фінальну статистику, це, напевно, перше, що має кидатись у вічі. Парако на 23 хвилині замкнув простріл Мендози з лівого флангу ударом під поперечину.

Цей гол перевів гру в площину, яка була не надто привабливою для глядачів, оскільки до перерви ми побачили лише кілька невдалих спроб львів’ян завдавати дальніх ударів без особливої небезпеки для воріт Маханькова. Рух і другу половину гри намагався почати активно, але знову напоровся на власні проблеми з реалізацією, та ще й привіз другий гол у власні ворота. Слюбик помилився на м’ячі під тиском Мендози на правому фланзі оборони, після чого подачу Бекаваца Дідик підрізав точно на Задераку в центрі штрафного.

Федик одразу почав проводити ротацію, однак його команда надто довго готувала свої спроби відповідати. Кривбас тим часом перейшов у захисний режим та намагався втримати переможний рахунок. І насправді команда ван Леувена була дуже близькою до того, щоб провалити це завдання. Бо якщо з першої своєї спроби на останніх хвилинах Фаал зумів замкнути скидання головою від Руніча на межі чужого воротарського, то як він потім не влучив у ворота під час виходу на побачення з воротарем на лівому фланзі штрафного — ніхто не знає. Дуже близькими ми були до четвертої поспіль нічиєї поміж цими командами, але натомість тепер Кривбас віддалився від Шахтаря та Динамо в таблиці. Як мінімум, на кілька годин.

У наступному турі на львівський Рух очікує гостьове дербі проти Карпат, тоді як криворізький Кривбас навідається до київського Динамо.

Рух — Кривбас 1:2

Голи: Фаал, 84 — Парако, 23, Задерака, 53

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну (Едсон, 85), Слюсар (Підгурський, 76), Притула (Сапуга, 85) — Квасниця (Руніч, 57), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 57).

Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Твердохліб, Араухо, Задерака — Лін (Шевченко, 79), Парако (Дібанго, 79), Мендоза.Попередження: Копина, Слюсар, Лях, Едсон — Задерака, Твердохліб, Араухо