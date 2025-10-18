Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та донецький Шахтар.

Житомирське Полісся та донецький Шахтар зіграють центральний матч дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на Центральному в Житомирі.

Руслан Ротань, після розгрому СК Полтава (4:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Арда Туран, на тлі розгрому від черкаського ЛНЗ (1:4), використав із перших хвилин Вінісіуса, Марлона Сантоса та Педріньйо Азеведо в обороні, тоді як Назарина гратиме в опорній зоні, а Невертон та Еліас розташуються в атаці.

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Бабенко, Андрієвський — Велетень, Філіппов, Брагару.

Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Таллес, Назаренко, Йосефі, Борел, Лєднєв, Гонсалвеш, Крушинський, Мельниченко, Гайдучик.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Назарина, Очеретько — Лукас, Еліас, Невертон.

Запасні: Фесюн, Марлон Гомес, Егіналду, Швед, Ізакі, Азарові, Грам, Глущенко, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Мейрелліш.



Гра Полісся — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.