Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 18 жовтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі житомирське Полісся зіграє домашній матч проти донецького Шахтаря.

ПОЛІССЯ — ШАХТАР

СУБОТА, 18 ЖОВТНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Житомирське Полісся починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Полісся переживає переродження під керівництвом нового головного тренера Руслана Ротаня, який розпочав із двох перемог, а потім потрапив на темний бік шляху, видавши серію із шести поразок поспіль у всіх турнірах.

Після цього була нічия у спарингу проти Колоса і дві перемогу в УПЛ проти Кривбасу та Кудрівки з сухими результатами. Потім був короткочасний провал у Кубку України проти Руху (0:3), після чого команда Ротаня обіграла Верес (4:1) та СК Полтава (4:0).

Як бачимо, Полісся потихеньку бачить світло наприкінці тунелю, і зараз команда перебуває на правильному шляху. Залишилося лише збалансувати склад і продовжувати нарощувати впевненість, яка зростає лише у разі позитивних результатів.

Також зазначимо, що для підтримки форми та тактичних напрацювань під час міжнародної паузи було проведено спаринг проти Колоса (2:1).

Зараз Полісся посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ і зараз команда Ротаня має серйозний виклик в особі донецького Шахтаря, який лідирує в чемпіонаті, хоча і випереджає "вовків" лише на два бали.

Для Шахтаря, який цілком можна порівняти з Поліссям з історії зі зміною тренера в міжсезоння і можна сказати, проваленою кваліфікацією в єврокубки, незважаючи на вихід до Ліги конференцій, історія схожа, але з меншими втратами.

У чемпіонаті все складалося досить непогано до останнього матчу перед міжнародною перервою. За перші сім турів "гірники" здобули п'ять перемог і двічі зіграли внічию проти Карпат (3:3) та Металіста 1925 (1:1).

Все це на тлі тих же проблем головного конкурента Динамо, як то згладжувало тиск на Арду Турана після невдачі у кваліфікації Ліги Європи. Однак перед перервою на матчі збірних, Шахтар сенсаційно поступився черкаському ЛНЗ і можна було б говорити про випадковості та інші фактори, але чотири пропущені м'ячі при одному забитому голі — перебір, навіть для Шахтаря в його нинішньому стані.

Звичайно, Шахтар захоче реабілітуватися перед своїми вболівальниками за минулу прикру поразку, але Туран повинен пам'ятати про поєдинок за Поліссям, де "гірникам" належить зіграти проти польської Легії в єврокубках. У зв'язку з цим можлива деяка ротація, що для турецького фахівця зовсім не новина на старті сезону, особливо через травми.

Матч Полісся та Шахтаря уже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу "гірникам" з коефіцієнтом 1.86. А перемогу Полісся оцінюють в 4.13. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "вовків"!

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар проведе 500 гостьовий матч в УПЛ (без врахування технічних результатів);

- переможна клубна рекордна серія Полісся триває в УПЛ чотири гри;

- безпрограшна гостьова серія Шахтаря в УПЛ триває 13 ігор: вісім перемог та п'ять нічиїх;

- гольова серія Шахтаря в УПЛ триває десять ігор — 20 голів;

- безнічийна клубна рекордна серія Полісся триває в УПЛ вісім ігор: п'ять перемог та три поразки;

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Криськів (Шахтар), десятий — Едуард Сарапій (Полісся).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко — Бабенко, Андрієвський, Шепелєв — Крушинський, Велетень, Філіппов.

Шахтар: Різник — Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас — Назарина, Марлон Гомес, Криськів — Педріньйо да Сілва, Ферейра, Еліас.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

