Україна

Донецький клуб не може перемогти житомирян з 2023 року: три поразки та дві нічиї, при цьому жодного забитого м’яча.

Донецький Шахтар продовжує зазнавати труднощів у матчах проти Полісся. Після чергової нічиї 0:0 у Житомирі команда Турана продовжила свою безгольову серію, яка тягнеться вже п’ять поєдинків.

У цих зустрічах "гірники" жодного разу не змогли вразити ворота суперника, тричі поступившись і двічі зігравши внічию.

Останні матчі Шахтаря проти Полісся в УПЛ:

2023: Шахтар – Полісся – 0:0

2024: Полісся – Шахтар – 2:0

2024: Шахтар – Полісся – 0:1

2024: Полісся – Шахтар – 1:0

2025: Полісся – Шахтар – 0:0

У наступному матчі Шахтар прийме Легію 23 жовтня у Лізі конференцій. Полісся 25 жовтня на виїзді зіграє з Оболонню у чемпіонаті України.