Донецький клуб не може перемогти житомирян з 2023 року: три поразки та дві нічиї, при цьому жодного забитого м’яча.
Полісся - Шахтар, пресслужба ФК Полісся
18 жовтня 2025, 20:30
Донецький Шахтар продовжує зазнавати труднощів у матчах проти Полісся. Після чергової нічиї 0:0 у Житомирі команда Турана продовжила свою безгольову серію, яка тягнеться вже п’ять поєдинків.
У цих зустрічах "гірники" жодного разу не змогли вразити ворота суперника, тричі поступившись і двічі зігравши внічию.
Останні матчі Шахтаря проти Полісся в УПЛ:
2023: Шахтар – Полісся – 0:0
2024: Полісся – Шахтар – 2:0
2024: Шахтар – Полісся – 0:1
2024: Полісся – Шахтар – 1:0
2025: Полісся – Шахтар – 0:0
У наступному матчі Шахтар прийме Легію 23 жовтня у Лізі конференцій. Полісся 25 жовтня на виїзді зіграє з Оболонню у чемпіонаті України.