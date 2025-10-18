Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Полісся — Шахтар 0:0

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв (Йосефі, 58), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 74) — Велетень (Назаренко, 46), Філіппов (Гайдучик, 58), Брагару (Крушинський, 81).

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос (Матвієнко, 65), Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Ізакі, 84), Назарина, Очеретько (Бондаренко, 46) — Лукас (Мейрелліш, 74), Еліас (Егіналду, 65), Невертон.

Попередження: Кравченко — Бондар