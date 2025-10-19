Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 18 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух поступився криворізькому Кривбасу.

Команда Патріка ван Леувена двічі ловила на швидких атаках суперників посеред першого та на початку другого таймів, за рахунок чого й здобула перемогу.

Але колектив Івана Федика міг і врятувати цю гру, якби використав усі свої гольові нагоди наприкінці основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Кривбас у рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Кривбас 1:2

Голи: Фаал, 84 — Парако, 23, Задерака, 53

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну (Едсон, 85), Слюсар (Підгурський, 76), Притула (Сапуга, 85) — Квасниця (Руніч, 57), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 57).

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Твердохліб, Араухо, Задерака — Лін (Шевченко, 79), Парако (Дібанго, 79), Мендоза.

Попередження: Копина, Слюсар, Лях, Едсон — Задерака, Твердохліб, Араухо