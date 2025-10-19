Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та кам’янець-подільський Епіцентр.

Львівські Карпати та кам’янець-подільський Епіцентр зіграють у дев'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після перемоги над Олександрією (2:0), використав із перших хвилин Паласіоса на лівому фланзі захисту, тоді як Альварес повернеться до центрального трикутника.

Сергій Нагорняк, на тлі поразки від луганської Зорі (1:2), залучив до стартового складу Танчика на правому фланзі оборони, тоді як Запорожець гратиме в опорній зоні, а Миронюк розташується під нападником Сидуном.

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Педрозу, Паласіос — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Костенко.

Запасні: Мисак, Адамюк, Фабі, Клименко, Карабін, Танда, Шах.



Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Кош, Климець — Запорожець, Себеріо — Кирюханцев, Миронюк, Сіфуентес — Сидун.

Запасні: Вавшко, Бушняк, С. Кристін, Супряга, Ліповуз, Борячук, Савчук, Беженар, Бендера, Григоращук, Є. Демченко.



Гра Карпати — Епіцентр почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.