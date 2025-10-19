Команда Олега Шандрука тепер тягне за собою серію з п'яти матчів без перемог.
Верес — Олександрія, фото УПЛ
19 жовтня 2025, 17:36
Верес — Олександрія 1:1
Голи: Стамуліс, 56 — Хуссейн, 90+4
Верес: Горох — Протасевич, Ціпот, Гончаренко (Вовченко, 46), Стамуліс — Тарануха (Стень, 90+5), Харатін, Куція (Кучеров, 74) — Бойко, Айдін (Нонго, 81), Веслі (Шарай, 74).
Олександрія:
Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков (Амарал, 86) — Мишньов (Шостак, 69), Фернандо (Жота, 78), Булеца — Козак (Жонатан, 69), Кастільйо, Цара (Хуссейн, 78).
Попередження: Ціпот, Куція, Протасевич — Огарков