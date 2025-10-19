Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Карпати — Епіцентр 1:3
Голи: Вітор, 62 — Миронюк, 57, Климець, 61, Мороз, 85

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Педрозу, Паласіос (Клименко, 66) — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор (Карабін, 66), Краснопір (Невес, 66), Костенко (Фабі, 76).

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Кош, Климець — Запорожець (Ліповуз, 87), Себеріо (Беженар, 76) — Кирюханцев (Савчук, 90+3), Миронюк, Сіфуентес — Сидун (Супряга, 90+3).

Попередження: Костенко — Танчик, Кирюханцев, Себеріо