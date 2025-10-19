Команда Сергія Нагорняка наразі всі свої дві перемоги в дебютному сезоні УПЛ здобувала лише в одному місті.
Карпати — Епіцентр, фото УПЛ
19 жовтня 2025, 20:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Епіцентр 1:3
Голи: Вітор, 62 — Миронюк, 57, Климець, 61, Мороз, 85
Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Педрозу, Паласіос (Клименко, 66) — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор (Карабін, 66), Краснопір (Невес, 66), Костенко (Фабі, 76).
Епіцентр:
Білик — Танчик, Мороз, Кош, Климець — Запорожець (Ліповуз, 87), Себеріо (Беженар, 76) — Кирюханцев (Савчук, 90+3), Миронюк, Сіфуентес — Сидун (Супряга, 90+3).
Попередження: Костенко — Танчик, Кирюханцев, Себеріо