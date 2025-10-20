Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 20 жовтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві Кудрівка зіграє домашній матч проти харківського Металіста 1925.

КУДРІВКА — МЕТАЛІСТ 1925

ПОНЕДІЛОК, 20 ЖОВТНЯ, 18:00. ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИХАЙЛО РАЙДА (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Завершуватимемо тур протистоянням, від результату якого багато що залежатиме в турнірній таблиці. Абсолютні новачки "елітної" першості можуть підібратись упритул до екватору, тоді як просто новачки поточного розіграшу можуть опинитись одразу в групі лідерів нашого чемпіонату. Хто є хто в цьому випадку, напевно, зайвий раз позначати немає жодної потреби.

Команда Василя Баранова гарно стартувала в своєму першому розіграші на такому високому рівні, але з часом цілком очікувано рівень конкуренції позначився на результатах Кудрівки, та й суперники встигли призвичаїтись до її ігрового стилю, тож тепер треба вигадувати щось нове. Лише одна перемога за останніх шість матчів, але гарний старт є запорукою того, що "синьо-білі" й досі перебувають на відносному віддалені від зони вильоту.

Історія виступів колективу Младена Бартуловича трохи інакша. Тут ми побачили не найкращий старт від Металіста 1925 і навіть трохи з’явились сумніви щодо того, що саме в цьому сезоні "жовто-сині" зможуть нав’язати боротьбу за єврокубкові місця. Але нічийні результати проти Шахтаря та київського Динамо (двічі по 1:1) ці самі сумніви розвіяли, тож, дійсно, 1925 також перебуває в перегонах за високі позиції.

Утім, протистояння буде цікавим, оскільки Кудрівка любить віддавати м’яч суперникам і грати на швидких контратаках, і рівно за рахунок того самого здобував більшість позитивних результатів Металіст 1925. Щодо останнього, то там узагалі наразі серія без поразок налічує вісім матчів у всіх турнірах, тож колектив Бартуловича впевнено рухається в напрямку вершини турнірної таблиці й, здається, зупинятись на колишніх конкурентах за Першою лігою не має наміру.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Металіст 1925 у чемпіонаті не програвав у останніх шести матчах: чотири перемоги, дві нічиїх;

- Металіст 1925 може програти 40 матч в УПЛ;

- Кудрівка ще не програвала "домашні" матчі на Оболонь-Арені в чемпіонаті: три перемоги та одна нічия;

- Андрій Тотовицький (Кудрівка) може провести 150 матч у чемпіонаті;

- Владислав Калітвінцев може забити 25 гол в УПЛ, Вячеслав Чурко (обидва — Металіст 1925), Дмитро Коркішко (Кудрівка) — 15;

- 10 "сухий" матч у чемпіонаті може провести Данило Варакута (Металіст 1925).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко, Думанюк — Козак, Тотовицький, Морозко — Лєгостаєв.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Антюх, Петер, Рашиця.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД