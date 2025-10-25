Україна

Керманич Епіцентру прокоментував перемогу над Олександрією.

Кам’янець-подільський Епіцентр напередодні обіграв Олександрію в гостьовому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Епіцентр 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер новачків УПЛ Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Два різних тайми. У першому таймі ми переважали, але не переважали у контролі м’яча. Але ми й не збирались це робити. Дуже добре вибігали в контратаки і повністю перекрили центр поля, не давали їм нічого зробити.

Потім справедливо забили гол, могли ще декілька моментів створити для взяття воріт і вони зрештою в нас були.

У другому таймі гра помінялась, Олександрія додала, зробила заміни. Перевага була повністю на її боці. Вони намагались урятуватись від поразки, але ми вистояли. Це — найголовніше.

Наші легіонери вже вчать мову. Вони так увійшли в наш колектив, що таке враження, наче вони у нас вже не один місяць.

Ми змінили нашу гру в плані дисципліни, захисті. І це дає результат.

Розбирали Олександрію, знали, у який футбол вони намагаються грати, завжди на м’ячі. Те, що ми готували, воно й спрацювало.

Олександрія в першому таймі просто давала довгі передачі, які не доходили. У другому ж таймі ми рано втрачали м’яч, не було контргри, як у першому, тому був сильний тиск на наші ворота", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр прийматиме рівненський Верес.