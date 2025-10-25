Україна

Керманич Олександрії прокоментував поразку від Епіцентру.

Олександрія напередодні поступилась кам’янець-подільському Епіцентру в домашньому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Епіцентр 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Кирило Нестеренко прокоментував виступ власної команди.

"Увійшли в перші хвилини непогано, але далі втратили контроль над грою. Невдалому результату посприяли помилки, яких ми припустились у першому таймі. Дуже непереконливий перший тайм від наших гравців, ми програли багато єдиноборств, підбирань і це посприяло тому, що пропустили гол.

Так, після помилки індивідуальної, але ми — одна команда, і щоб не було цих помилок, ми повинні працювати разом. Після пропущеного гра дуже змінилась. Намагались змінити хід подій, але знову з реалізацією складності.

Утратили десь на 20 хвилині першого тайму контроль над грою, трошки стали грати в ту гру, яку суперник нам пропонував — і це стало мінусом. Не мали права цього робити, ми мали право грати в розумний, зрілий футбол, який пропонуємо. На жаль, цього не трапилось.

У другому таймі не використали свої нагоди, а їх було предостатньо, щоб узяти цю гру знову для нас. Це стало запорукою того, що не маємо бажаного результату. Не можу говорити, що була одна проблема. Є певні дії, які ми вчиняємо, аби налагодити цей процес. Вірю в те, що зможемо цього досягнути і все буде добре у Олександрії.

Покладаємо надію на 27 чоловік, які у нас в команді. Навіть наш воротар пішов наприкінці до чужого штрафного майданчика і міг бути джокером у цьому матчі. Епіцентр скористався нашими помилками, якщо бути лаконічним. Будемо робити висновки", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в ковалівського Колоса.