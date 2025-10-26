Україна

Керманич Металіста 1925 прокоментував поразку ЛНЗ.

Харківський Металіст 1925 напередодні поступився черкаському ЛНЗ в домашньому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — ЛНЗ 0:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-синіх" Младен Бартулович прокоментував виступ власної команди.

"Насамперед хочу привітати суперника з перемогою. А по-друге — мені дуже шкода моїх хлопців, які віддаються повністю. Другий матч поспіль ми забиваємо гол, але його не зараховують. І я не розумію чому. Немає жодних доказів, що це був не гол.

Мені дуже шкода, бо хлопці багато працюють — і на тренуваннях, і в матчах. Дуже прикро програвати ось так. На мою думку, м’яч був забитий абсолютно чисто. Ми хотіли б побачити повтори, які б довели, чому його не зарахували, але ні камер, ні кутів, що могли б це показати — немає. Дуже неприємне рішення.

Думаю, ми були кращою командою. Більше хотіли грати у футбол. ЛНЗ грали дуже прагматично. Вийшло багато боротьби, довгих передач. Ми чекали, що так і буде, але сьогодні не реалізували свої моменти. А суперники з першого удару забили гол.

Ми добре завершили перший тайм, налаштовувались і на другий. Почали його краще, контролювали гру. Але потім цей прикрий пропущений м’яч... Помилились, дозволили супернику скористатись цим моментом. Потім ми знайшли сили та забили гол, але його не зарахували.

Заміна Мартинюка? У нього є певна проблема з ногою — під кінець матчу ця проблема зростає, і ми реагуємо на це", — заявив сербський фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у житомирського Полісся, тоді як посеред тижня проведе домашній матч проти волочиського Агробізнеса в Кубку України.