Захисник Металіста 1925 прокоментував поразку ЛНЗ.

Напередодні харківський Металіст 1925 поступився черкаському ЛНЗ в домашньому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — ЛНЗ 0:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-синіх" Ілля Крупський прокоментував виступ власної команди.

"Ми нічого не дали створити супернику, вони до наших воріт ні разу не добрались, а тут просто такий м'яч... Весь час суперник грав через довгі передачі, ми знали, що вони будуть так грати. Повторюсь: ми нічого їм не дали зробити, але пропустили такий м'яч, який не потрібно пропускати, на жаль.

Але нічого, не потрібно опускати голову, треба рухатись далі. Попереду важливі та важкі матчі також. Ми ж розуміємо, що на нас всі налаштовуються дуже серйозно, тому кожен матч буде для нас дуже важким.

Звісно, можна було б і перехопити ту гольову передачу воротаря ЛНЗ. Я вважаю, що ми добре додали після пропущеного голу, і коли ми забили цей м'яч...Я просто не розумію, чи є взагалі в УПЛ бокові камери, які можуть дивитись лицьову лінію.

Якщо там рефері піднімає прапорець, то чому, якщо у нас є VAR, у нас немає бокових камер, які показують лінію воріт, щоб дивитись. Так само в нас було з Кудрівкою — такий же момент. Як ми можемо дивитись камеру з центра поля? Як вона може звідти показати вийшов у нас м'яч вийшов за лінію воріт чи ні.

Арбітр може помилитись, він може не побачити, але якщо для цього створили VAR, то, будь ласка, давайте будемо робити якісь камери бокові, щоб всім було легше вирішувати такі питання.

Емоції такі, що не хочеться нічого зайвого наговорити, просто будемо рухатись далі, зробимо висновки та розберемо, чого не вистачило. Усе, нічого не буду більше казати.

Тренер сказав максимально налаштовуватись на кожну гру і не опускати голову. Також сказав зараз себе морально не заганяти, бо вже скоро у нас гра з Агробізнесом у Кубку, а потім хороший матч із Поліссям, тут у Житомирі. Тому зараз треба тільки рухатись уперед і забирати свої залікові бали", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у житомирського Полісся, тоді як посеред тижня проведе домашній матч проти волочиського Агробізнеса в Кубку України.