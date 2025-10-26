Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та ковалівський Колос.
Максим Третьяков, фото ФК Колос
26 жовтня 2025, 12:25
СК Полтава та ковалівський Колос зіграють у Кропивницькому в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.
Павло Матвійченко, після поразки від київської Оболоні (1:2), використав із перших хвилин Дорошенка в опорній зоні, тоді як Галенков гратиме на правому фланзі атаки, яку очолить Вівдич.
Руслан Костишин, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Бурду в центрі оборони, тоді як Гагнідзе та Ілір Краснічі гратимуть у центрі поля, а Третьяков, Климчук та Гусол розташуються в атаці.
СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Місюра, Коцюмака — Дорошенко, Плахтир — Одарюк, Марусич, Галенков — Вівдич.
Запасні: Мінчев, Єрмолов, Ходуля, Опанасенко, Савенков, Кононов, Шаповалов, Стрельцов, Оніщенко, Хахльов.
Запасні: Мацапура, Рухадзе, Понєдєльнік, Теллес, О. Демченко, А. Краснічі, Денисенко, Салабай, Алефіренко, Кане, Челядін, Оєвусі.
Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, І. Краснічі, Ррапай — Третьяков, Климчук, Гусол.
Гра СК Полтава — Колос почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.