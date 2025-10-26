Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та ковалівський Колос.

СК Полтава та ковалівський Колос зіграють у Кропивницькому в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги.

Павло Матвійченко, після поразки від київської Оболоні (1:2), використав із перших хвилин Дорошенка в опорній зоні, тоді як Галенков гратиме на правому фланзі атаки, яку очолить Вівдич.

Руслан Костишин, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Бурду в центрі оборони, тоді як Гагнідзе та Ілір Краснічі гратимуть у центрі поля, а Третьяков, Климчук та Гусол розташуються в атаці.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Місюра, Коцюмака — Дорошенко, Плахтир — Одарюк, Марусич, Галенков — Вівдич.

Запасні: Мінчев, Єрмолов, Ходуля, Опанасенко, Савенков, Кононов, Шаповалов, Стрельцов, Оніщенко, Хахльов.



Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, І. Краснічі, Ррапай — Третьяков, Климчук, Гусол.