Хавбек "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Кудрівкою.

Півзахисник Оболоні Ігор Мединський прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (0:1).

"Я радий повернутися після травми, але емоції все одно негативні, тому що ми програли. І, на мою думку, програли по ділу. Треба вміти програвати й визнавати поразку. Ми точно не награли на перемогу, і нам потрібно думати над тим, як виправляти свою гру. Це друга поразка вдома поспіль — важко, але треба бути чоловіками, приймати результат і в наступних матчах здобувати перемоги, щоб вибиратися з цієї ситуації.

Ми розбирали Кудрівку в звичному режимі: переглянули їхні матчі, провели теорію. Нам вказали на їхні сильні й слабкі сторони. Але сьогодні вони мене приємно здивували. Вони хотіли грати у футбол, комбінували. Я вважаю, що за рахунок того, що вони діяли сміливіше за нас, і стався той гол — хоча й зі стандарту, але їхні атаки були організовані добре. Мені здається, саме цієї сміливості нам і не вистачило.

Після поразки від Полісся колосального тиску не було, бо ми розуміли, що програли команді, яка боротиметься за призові місця. Але осадок після 4:0 залишився, і хотілося швидше реабілітуватися. Ми чекали цю гру, готувалися, але, як бачите, не вийшло. Поразка від Полісся була неприємною, але ця — ще неприємніша, бо це друга поспіль, і вона все одно психологічно тисне", — наводить слова Мединського прес-служба клубу.

