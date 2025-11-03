Україна

Захисник киян поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:3).

"Важкий матч. Ми знали, що буде важче, ніж у Кубку, тому що вони після поразки будуть грати агресивніше. Ми того очікували. В першу чергу зіграв роль швидкий м’яч, який ми пропустили на третій чи четвертій хвилині. Він десь вплинув негативно, і десь в першому таймі в нас не дуже пішла гра. В другому таймі створювали деякі моменти, десь хотіли після другого пропущеного зрівняти, але це футбол. Тому дякую всім вболівальникам, які нас підтримували, але, на жаль, не вийшло.

Ми пропускаємо і лише тоді розуміємо, що треба відіграватись, тому додаємо у грі. А до пропущеного голу не знаю, чого нам не вистачає. Будемо розбиратись, аналізувати, бо виходить так, що коли пропускаємо – починаємо грати агресивніше і моменти створювати.

Чи це було найжорсткіше "класичне" за останній час? Думаю, що так. Ще було коли ми тут 2:2 зіграли – був емоційний матч. А так ця гра була одна з агресивніших.

Куди мені тренер каже виходити – туди і виходжу. А з приводу Тіаре – це дуже добра конкуренція, буде прогрес і ігрова практика і в нього, і в мене. І хто буде сильніший – той буде грати. А я можу і лівого захисника, і центрального – немає проблем. Тренери підказали, щоб грав агресивніше попереду і я намагався, але, на жаль, не вийшло так, як хотіли.

Матч проти Зрінські у єврокубках? Сподіваюсь, що переможемо. Ми усі в команді хочемо перемогти. Набридло програвати кожен раз пропускаючи два чи більше м'ячів. Хочемо перемогти і будемо в четвер викладатися, бо дуже зачекались перемоги в єврокубках", — наводить слова Михавко ПРОФУТБОЛ Digital.

