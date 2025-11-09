Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та черкаський ЛНЗ.

Динамо Київ та черкаський ЛНЗ зіграють на стадіоні ім. В. Лобановського в дванадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після розгрому боснійського Зріньскі (6:0), використав із перших хвилин Караваєва на правому фланзі оборони, тоді як Ярмоленко та Волошин гратимуть в атаці.

Віталій Пономарьов, на тлі поразки від львівських Карпат (0:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Михавко — Піхальонок, Михайленко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Волошин.

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Яцик, Шапаренко, Буртник, Рубчинський, Торрес, Тимчик, Герреро, Дубінчак, Бленуце.



ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Пастух — Проспер, Ассінор, Кузик.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Дайко, Кисіль, Єрмачков, Подоляк, Авагімян, Танковський, Беннетт, Кравчук, Ейнел, Нонікашвілі.



Гра Динамо Київ — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.