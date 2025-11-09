Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ліверпуль.
Раян Шеркі, Getty Images
09 листопада 2025, 17:33
Манчестер Сіті та Ліверпуль зіграють на Етіхаді центральний матч одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.
Хосеп Гвардіола, після розгрому дортмундської Боруссії (4:1), залучив до стартового складу Діаша в центрі оборони, тоді як Бернарду Сілва гратиме в центрі поля, а Шеркі розташується праворуч в атаці.
Арне Слот, на тлі перемоги над мадридським Реалом (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Фоден — Шеркі, Голанд, Доку.
Запасні: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Аїт-Нурі, Савіо, Бобб, Льюїс.
Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке, Вірц.
Запасні: Вудмен, Гомес, Ендо, Керкез, Ісак, К’єза, Джонс, Гакпо, Нгумоа.
Гра Манчестер Сіті — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.