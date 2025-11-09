Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Манчестер Сіті та Ліверпуль зіграють на Етіхаді центральний матч одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, після розгрому дортмундської Боруссії (4:1), залучив до стартового складу Діаша в центрі оборони, тоді як Бернарду Сілва гратиме в центрі поля, а Шеркі розташується праворуч в атаці.

Арне Слот, на тлі перемоги над мадридським Реалом (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Фоден — Шеркі, Голанд, Доку.

Запасні: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Аїт-Нурі, Савіо, Бобб, Льюїс.



Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке, Вірц.

Запасні: Вудмен, Гомес, Ендо, Керкез, Ісак, К’єза, Джонс, Гакпо, Нгумоа.



Гра Манчестер Сіті — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.