Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 6 грудня 2025 року.

Кудрівка поступилась київському Динамо у домашньому матчі 15-го туру УПЛ сезону-2025/26, який відбувся на стадіоні Оболонь-Арена в Києві.

Команда Ігора Костюка провела відмінний перший тайм, який завершила з перевагою в два м’ячі.

Проте про гру Динамо після перерви подібного епітету вже підібрати не вдасться, і на певному етапі "біло-сині" були близькими навіть до того, щоб цю перевагу повністю втратити. Однак колектив Василя Баранова обмежився лише одним голом у відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Динамо Київ у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Динамо Київ 1:2

Голи: Нагнойний, 66 — Піхальонок, 10, Пономаренко, 38

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Нагнойний, Думанюк (Матвєєв, 46), Сторчоус (Світюха, 68) — Козак (Рогозинський, 25), Фрімпонг (А. Демченко, 77), Морозко (Коркішко, 68).

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Захарченко, Тіаре, Вівчаренко — Піхальонок (Шапаренко, 77), Михайленко, Яцик — Волошин, Пономаренко (Герреро, 62), Редушко (Кабаєв, 63).

Попередження: Мамросенко, Рогозинський, Сердюк — Вівчаренко, Тіаре