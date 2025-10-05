Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник житомирського Полісся Владислав Велетень отримав виклик до збірної України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Для 23-річного українця це було дебютне запрошення до національної команди.

Цього сезону Велетень провів дев'ять матчів, у яких відзначився двома голами.

Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Ісландії та Азербайджану. Матчі відбору ЧС-2026 відбудуться 10 та 13 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі.