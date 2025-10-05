Для гравця це дебютне запрошення до головної команди країни.
Владислав Велетень, УАФ
05 жовтня 2025, 13:38
Півзахисник житомирського Полісся Владислав Велетень отримав виклик до збірної України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Для 23-річного українця це було дебютне запрошення до національної команди.
Цього сезону Велетень провів дев'ять матчів, у яких відзначився двома голами.
Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Ісландії та Азербайджану. Матчі відбору ЧС-2026 відбудуться 10 та 13 жовтня.
