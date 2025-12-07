Україна

Олександр Караваєв розповів про перемогу над Кудрівкою.

Захисник київського Динамо Владислав Караваєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (2:1).

"Звісно, важка перемога. Це буде ковтком свіжого повітря для нас, щоб ми нарешті стали на переможний шлях. Звісно, ми порадіємо, але часу немає, бо готуємося далі до інших матчів. Важко, тому що розумієш, що результат повинен бути в кожному матчі, а ми дуже багато матчів не вигравали, втрачали очки. Це був психологічний удар. Але ми поговорили з командою, і ми розуміємо, що всі разом потрапили в таку ситуацію і лише всі разом будемо з неї виходити. Іншого виходу немає.

Ми видихнули через те, що нарешті перемогли, але я б не казав, що це якесь полегшення. Навпаки, треба зараз ще більше акумулювати сили, щоб кожна гра була переможною. Коли підемо на паузу, то тоді вже будемо аналізувати.

Постійно нервуєш, коли є небезпечні моменти, але коли рахунок 2:1 на останніх хвилинах, то ти більш сконцентрований. Ми зробили висновки після попередніх матчів, що треба грати до останньої секунди. Так і сталося.

В стартовому складі Динамо були гравці, які приєдналися нещодавно з юнацької команди? Я бачу це так — треба, щоб вони розуміли, що необхідно набирати бали й потрібна тільки перемога, але й щоб вони не нервувалися та показували всі свої найкращі риси. Для цього потрібна впевненість, тому я постійно підбадьорюю їх, щоб вони грали більш розкуто, але виконували настанови тренера", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кудрівка — Динамо Київ.