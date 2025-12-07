Україна

Назар Волошин поділився своїми емоціями після перемоги над Кудрівкою.

Вінгер київського Динамо Назар Волошин прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (2:1).

"Звісно, відчули полегшення, тому що давно не перемагали. Дуже важливі для нас три очки, важлива перемога для нас. Тому позитивні емоції.

Хто врешті-решт забив другий гол? Хотілося би, щоб я, але записали на Пономаренка. Я не засмутився, тому що перемогли. Я побачив, коли перекидував воротаря, що він зачепив та забив.

У нового тренера своє бачення гри, ми стараємося напрацьовувати це на тренуваннях. Так, звісно, трохи змін є. Але ще минуло не так багато часу, тож будемо далі працювати.

Ми отримали позитивні емоції, це дуже важливо. Перемогли й будемо рухатися далі", — наводить слова Волошина УПЛ ТБ.

