З початку доби відбулося 155 бойових зіткнень. З початку доби відбулося 155 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб, здійснив 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіабомби, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру. Два бойових зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Один бій ще триває.

Протягом цієї доби на Покровському напрямку агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка. Наразі бої точаться у п’яти локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 70 — безповоротно. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, гармату, два квадроцикли, одиницю спеціальної техніки, п’ять засобів зв’язку, 19 безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено 14 укриттів для особового складу.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 18 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода. Ще один бій триває. Авіаудару противника зазнало Тихе.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в бік Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районі Солодкого. Авіаударів ворога зазнали Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населеним пунктам Веселянка, Лук’янівське, Григорівське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч. Під авіаударами ворога опинились Козацьке та Одрадокам’янка.

