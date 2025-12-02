З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 138.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Старикове, Бобилівка, Уланове, Ходине, Вовківка, Хрінівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував укріплення наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Синельникове, Обухівка, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку тривають п’ять бойових зіткнень поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 16 разів атакував у районах населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Зарічне. Наразі тривають три бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка та Серебрянка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пазено, Миколаївка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у напрямку населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка і Бересток. Сили оборони вже відбили 15 ворожих атак, ще три атаки тривають.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 43 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Шахове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Філія та у напрямку населеного пункту Гришине. Дотепер бої тривають у десяти локаціях. Сили оборони ефективно проводять контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту Покровськ, втрати ворога уточнюються.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 14 атак ворога у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Вербове, Вишневе, Єгорівка, Привільне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано дев’ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Затишшя, Нове Запоріжжя, Варварівка, Привільне, Гуляйполе. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

