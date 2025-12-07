Україна

Матвій Пономаренко поділився враженнями від матчу УПЛ проти Кудрівки.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (2:1).

"Завжди приємно перемагати. На жаль, у нас була прикра чорна смуга, під час якої ми програли чотири гри поспіль. Ми були не в дуже гарному настрої, якщо чесно. Але прийшов новий тренерський штаб, з’явилися нові цілі, нові завдання. Вся команда готувалася. Видно, що в команди є настрій, є запал. Нам сказали виходити, що потрібно перемагати й більше жодного іншого результату не має бути, бо ми — Динамо, і треба надолужувати те, що ми втратили. Тому виходили лише з ціллю перемагати.

Дуже приємно, що ми всі дебютуємо, молодь грає. Я думаю, що ми на це заслуговуємо, тому що тренер бачить нас у тренувальному процесі, і також потрібна ротація, тому що не можуть всі грати кожну гру по 90 хвилин. Тим паче, в нас зараз буде матч Ліги конференцій. В нас матчі через три дні на четвертий, тому потрібно міняти гравців, щоб вони виходили та грали. Так сталося, що сьогодні я вийшов, Редушко, який дебютував у стартовому складі. Звичайно, приємно. Комунікація чудова, тому що тренер вірить у молодих гравців, тренер говорить з усіма. Тому це дуже приємно.

Момент з другим голом? Якщо чесно, то я торкнувся м’яча. Але я чесно не хотів забирати в Назара Волошина гол. Я бачив, що він перекидав воротаря, але не бачив саму траєкторію польоту м’яча. Я біг, і одразу за мною був захисник. Він міг вибити м’яч з воріт, тому я дограв момент до кінця, і вийшло так, що я забив гол. Знову таки, перепрошую перед Назаром, що, можливо, вкрав гол, але я боявся, що захисник може вибити м’яч, тому побіг до кінця. Добре, що зарахували гол", — наводить слова Пономаренка прес-служба клубу.

