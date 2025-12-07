Україна

Наставник команди із Чернігівської області поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (1:2).

"По-перше, сьогодні день Збройних сил України – хочу привітати їх зі святом. Дякуємо захисникам і захисницям за те, що вони є – насамперед завдяки їм ми маємо можливість грати в футбол, ми живі, наша країна тримається. Мабуть, на сьогодні це найголовніша команда в країні, за яку ми вболіваємо.

Щодо самої гри. Те, що ми очікували, те, на чому я наполягав і говорив в інтерв’ю перед матчем – суперник буде діяти в перші хвилини дуже агресивно, нам треба впоратися з цією агресією, постаратися перевести гру на їхню половину поля і не пропустити дуже швидкий гол.

Швидкий гол стався, агресія від Динамо була очікувана, але ми десь переходили в атаку за рахунок довгих передач. Десь якісь у першому таймі були в нас непогані підходи, але не вистачило десь майстерності та удачі в останній передачі або добігти. З такими командами, як Динамо чи Шахтар, окрім концентрації та всього іншого треба й удача. Удачі нам десь не вистачило. В першому таймі ми програли по рахунку. За другий тайм вдячний хлопцям, десь перебудувалися, зробили заміни, ми якісніше стали грати проти м’яча, непогані якісь атаки були, забили м’яч. Ми мали момент наприкінці зустрічі, вже коли була навала, останній штрафний. Теж нам у кінцівці, мабуть, більше удачі не вистачило, ніж майстерності.

Ми в першому таймі робили дуже багато довгих передач, ми ці м’ячі не вигравали, програвали підбирання, а все, що ми намагалися в першому грати між лініями – ми м’яч доставляли, і хлопці не сканували простір, більше грали назад, не брали на себе ініціативу. Не знаю, можливо, були перелякані. Ми на це вказали – що треба покласти м’яч униз, грати між лініями і намагатися тиск уже створювати на суперника, десь перейшли на гру один в один, високий пресинг, не було чого втрачати. Щось вийшло, щось не вийшло.

Давайте відверто: ми все-таки грали з чемпіоном нашої країни. Нехай команда і в кризі була до нашої гри, але на сьогоднішній день їхня майстерність вища за нашу. За бажанням ми не поступалися, але майстерність вийшла на перший план", — наводить слова Баранова УПЛ ТБ.

