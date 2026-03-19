Інше

Відтепер кожна команда на жіночих турнірах повинна мати щонайменше одну жінку на посаді головного тренера або асистента.

Міжнародна федерація футболу оголосила про революційні зміни в регламенті жіночих змагань. Рада ФІФА затвердила нові вимоги, які стануть частиною довгострокової стратегії щодо збільшення представництва жінок у тренерському цеху.

Під час матчів щонайменше двоє фахівців на лаві запасних кожної команди мають бути жінками. Принаймні одна з цих жінок обов'язково повинна обіймати посаду головного тренера або помічника (асистента) головного тренера.

Вимоги поширюються на всі юнацькі та дорослі турніри (як на рівні національних збірних, так і клубів). Вони набудуть чинності вже цього року під час жіночих чемпіонатів світу U-17 та U-20, а також Кубка чемпіонів.

Статистика показує суттєвий гендерний дисбаланс у футболі.Наприклад, на жіночому Чемпіонаті світу 2023 року лише 12 із 32 збірних очолювали жінки. Більше того, до стадії чвертьфіналу турніру дійшла лише одна наставниця — головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман.

"Сьогодні просто недостатньо жінок у тренерській роботі. Ми повинні зробити більше для прискорення змін, створюючи чіткіші шляхи, розширюючи можливості та підвищуючи видимість жінок на наших лавах", — наголосила головна директорка ФІФА з футболу Джилл Елліс.

За її словами, нові правила є надважливою інвестицією в нинішнє та майбутні покоління. Провідні фахівчині вже давно звертали увагу на цю проблему. Нинішня наставниця збірної США Емма Гейз (якій допомагає асистентка Деніз Редді) ще у 2024 році називала брак жінок-тренерів величезною проблемою та закликала шукати креативні шляхи її вирішення.

Саріна Вігман, яка привела Англію до двох поспіль європейських титулів та чотири рази визнавалася найкращою тренеркою року за версією ФІФА, також підтримує ініціативу:

"Звичайно, ми сподіваємося, що на найвищому рівні буде більше жінок-тренерів. Чоловіки також вітаються, але якщо баланс стане кращим, сподіваємося, це надихне більше жінок займатися тренерською діяльністю", — наголосила Саріна.

ФІФА очікує, що ці адміністративні кроки приведуть до стрімкого збільшення кількості жінок-тренерів уже до Чемпіонату світу 2027 року, який пройде в Бразилії. До слова, на міжнародній арені зараз вже успішно працюють такі відомі фахівчині, як Джемма Грейнджер (збірна Норвегії), Кейсі Стоуні (Канада), Карла Ворд (Ірландія) та Ріан Вілкінсон, яка вивела Уельс на Євро-2025.