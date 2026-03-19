До списку найкращих потрапили одразу три гравці Спортінгу.
Гравці Спортінгу, Getty Images
19 березня 2026, 20:20
УЄФА визначив найкращих футболістів після матчів-відповідей раунду 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів, сформувавши символічну збірну тижня.
Найбільше представництво отримали Ліверпуль та Спортінг – по два та три гравці відповідно від кожного клубу.
До складу символічної команди увійшли:
Воротар: матвєй сафонов (ПСЖ).
Захисники: Максі Араухо (Спортінг), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Йосип Станішич (Баварія).
Півзахисники: Деклан Райс (Арсенал), Хаві Сімонс (Тоттенгем), Домінік Собослаї (Ліверпуль).
Нападники: Рафінья (Барселона), Франсішку Трінкан (Спортінг), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид).
Раніше повідомлялося, що Рафінья — гравець тижня в Лізі чемпіонів.