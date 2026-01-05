Португалія

Гравець не потягнув рівень АПЛ.

Бразильський нападник Луїс Гільєрме влітку 2024 року долучився до лондонського Вест Гема з Палмейраса за 23 млн євро.

Однак період виступів за "молотобійців" для 19-річного виконавця прогнозовано видався важким.

Футболіст загалом відіграв 18 матчів та не відзначався гольовими діями, а п’ять із цих ігор (121 хвилина) припали на поточну кампанію.

У підсумку оточення гравця вирішило, що краще на цьому етапі кар’єри спробувати свої сили деінде, і обрали лісабонський Спортінг для продовження виступів.

"Леви" заплатили 14 млн євро й ще 3 млн євро докладуть у вигляді бонусів із часом.

Контракт підписано до 2030 року.

Нагадаємо, що донецький Шахтар за цього футболіста пропонував 15 млн євро майже рік тому.