Гравець не потягнув рівень АПЛ.
Луїс Гільєрме, x.com/SportingCP
05 січня 2026, 08:45
Бразильський нападник Луїс Гільєрме влітку 2024 року долучився до лондонського Вест Гема з Палмейраса за 23 млн євро.
Однак період виступів за "молотобійців" для 19-річного виконавця прогнозовано видався важким.
Футболіст загалом відіграв 18 матчів та не відзначався гольовими діями, а п’ять із цих ігор (121 хвилина) припали на поточну кампанію.
У підсумку оточення гравця вирішило, що краще на цьому етапі кар’єри спробувати свої сили деінде, і обрали лісабонський Спортінг для продовження виступів.
"Леви" заплатили 14 млн євро й ще 3 млн євро докладуть у вигляді бонусів із часом.
Контракт підписано до 2030 року.
Нагадаємо, що донецький Шахтар за цього футболіста пропонував 15 млн євро майже рік тому.