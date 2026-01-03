Україна

Бельгійський клуб планує підписати 24-річного нападника влітку 2026 року після завершення його контракту з донецьким клубом.

Бельгійський Антверпен проявляє серйозний інтерес до нападника донецького Шахтаря Лассіни Траоре. Про це повідомляє Nieuwsblad.

За інформацією видання, "червоні-білі" розглядають можливість підписання 24-річного гравця влітку 2026 року, коли термін його контракту з українським клубом офіційно завершиться.

Це вже не перший інтерес Антверпена до Траоре. Раніше бельгійський клуб також цікавився нападником, проте постійні травми гравця перешкоджали початку серйозних переговорів.

Через чергову травму Лассіна зміг взяти участь лише у трьох матчах цього сезону. Через відсутність стабільної ігрової практики портал Transfermarkt оцінює нинішню вартість форварда у 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що Траоре відзначився голом у матчі 3-го туру групового етапу Кубку Африканських націй проти Судану. Форвард відкрив рахунок на 16-й хвилині після передачі Стефана-Азіза Кі.