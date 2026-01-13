Україна

Київський клуб офіційно представив перших новачків зимового міжсезоння.

Київська Оболонь оголосила про перші кадрові зміни у 2026 році. Зелено-білі презентували двох гравців, які допоможуть команді у весняній частині сезону.

Дебютним новачком цієї зими став півзахисник Роман Волохатий. Футболіст перебрався до Києва з Інгульця, за який виступав з липня 2024 року. У поточному сезоні хавбек демонстрував солідну результативність: у 21 матчі він записав на свій рахунок 2 голи та віддав 5 результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, ринкова ціна гравця становить 350 тисяч євро.

Також до розташування клубу повернувся Тарас Лях. З літа футболіст набирався ігрової практики в оренді у складі київського Локомотива. За час виступів у столичній команді Лях провів 11 поєдинків, у яких встиг відзначитися 3 забитими м'ячами та 1 асистом.