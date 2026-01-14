Україна

Захисник про продовження угоди з Динамо.

Захисник збірної України та київського Динамо Тарас Михавко офіційно продовжив контракт із "біло-синіми". Його нова угода розрахована до 31 грудня 2030 року.

Футболіст поділився емоціями після підписання:



"Емоції, звичайно, чудові. Для мене велика честь продовжити контракт із таким великим клубом, як Динамо Київ. Я дуже вдячний керівництву за довіру та можливість залишатися тут. Відчуваю лише позитив та щиру радість".

Центральний захисник зазначив, що переговори щодо продовження угоди пройшли швидко і без складнощів. Він додав, що за час у Динамо подорослішав як гравець і навчився справлятися з тиском великого клубу.

"Лише найвищі цілі – перемоги, трофеї, чемпіонства. Хочеться вигравати все, у чому ми беремо участь", – сказав Михавко. Він також підкреслив, що продовжуватиме працювати над відповідальністю та розвитком, аби приносити команді максимум користі.

На завершення Тарас пообіцяв вболівальникам, що команда завжди віддаватимеся на полі на максимум та намагатиметься радувати їх лише перемогами:



"Ми розуміємо, за який клуб граємо. У Динамо лише перемога вважається позитивним результатом", – додав гравець.

Михавко виступає за першу команду киян із початку 2024 року. За цей час він провів 73 матчі, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі. Завдяки виступам за Динамо Тарас отримав виклик у збірну України та дебютував у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Франції.