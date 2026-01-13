Україна

Лідери команди відмовилися продовжувати контракти на покращених умовах.

У житомирському Поліссі стався гучний кадровий скандал. Клуб офіційно повідомив про відсторонення від першої команди двох ключових виконавців — захисника Сергія Чоботенка та вінгера Олексія Гуцуляка. Від сьогодні обидва футболісти переведені до складу команди U-19.

За інформацією клубу, перемовини щодо пролонгації угод тривали довгий час. Керівництво вовків пропонувало гравцям нові контракти на значно покращених умовах, які включали підвищення зарплати та нову бонусну систему. Однак футболісти відхилили ці пропозиції. У Поліссі вирішили не робити ставку на гравців, які не бачать свого майбутнього в Житомирі.

"Тренерський штаб і керівництво мають відповідальність будувати команду на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов’язують своє майбутнє з ФК "Полісся", — йдеться в офіційній заяві.

Клуб наголошує, що це рішення є виключно спортивним. Полісся гарантує виконання всіх фінансових та побутових зобов'язань перед Чоботенком та Гуцуляком до завершення термінів їхніх чинних контрактів, однак ігрової практики в основі вони більше не отримають. У клубі додали, що вважають це роз'яснення вичерпним і більше не коментуватимуть ситуацію.