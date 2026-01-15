Україна

Клуб із Ковалівки офіційно оголосив про перехід 206-сантиметрового голкіпера Артема Недозимованого.

Ковалівський Колос повідомив про підписання контракту з воротарем Артемом Недозимованим, який раніше належав донецькому Шахтарю. Про трансфер оголосила пресслужба клубу.

Умови угоди сторони не розкривають. Водночас, за інформацією Transfermarkt, голкіпер приєднався до Колоса на правах вільного агента. У новій команді він виступатиме під 52-м ігровим номером. Зріст воротаря становить 206 сантиметрів.

Артем Недозимований є вихованцем академії вінницької Ниви. У 2020 році він перейшов до системи Шахтаря, де захищав кольори юнацьких команд клубу у вікових категоріях U-17 та U-19.

