Глейкер Мендоза допоміг Венесуелі, а Бекназ Алмазбеков відзначився за Киргизстан.

Два легіонери української Прем'єр-ліги відзначилися результативними діями у матчах за свої національні команди.

Вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза гольовою передачею допоміг збірній Венесуели обіграти Тринідад і Тобаго (4:1). Він провів на полі 78 хвилин, а ще один гравець Кривбасу Андрусв Араухо відіграв повний поєдинок за венесуельців, який став для нього дебютним.

Водночас вінгер львівського Руху Бекназ Алмазбеков забив гол із пенальті та віддав гольову передачу за збірну Киргизстану, яка у спарингу поступилася Мадагаскару (2:5). Він з'явився на полі після перерви.

Після 21 туру Кривбас набрав 34 очки та посідає п'яте місце в УПЛ, а Рух йде на 14 позиції, маючи у своєму активі 19 балів.