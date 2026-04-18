Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 18 квітня та розпочнеться о 13:00.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Ковалівці місцевий Колос прийматиме черкаський ЛНЗ.

КОЛОС — ЛНЗ

СУБОТА, 18 КВІТНЯ, 13:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Колос з Ковалівки проводить черговий непростий сезон, однак є один величезний позитив — команда вже практично гарантувала собі місце в УПЛ на наступний сезон, оскільки вона знаходиться на сьомому місці і від зони перехідних матчів її відокремлює 13 очок.

Ще один плюс підопічних Руслана Костишина у безпрограшній серії, яка налічує вже три матчі (чотири, якщо брати спаринг). Однак була лише одна перемога над Вересом (1:0), після чого нічиї з Металістом 1925 (0:0) та львівським Рухом (1:1). Якщо очко проти харків'ян можна вважати позитивним, то Рух треба було обігравати з урахуванням становища львів'ян.

Проте Колос почувається впевнено і грає без зайвого тиску на гравців, тож Костишин цілком може задіяти ротацію в матчах, переглядаючи найближчий резерв перед літнім трансферним вікном.

У ЛНЗ рекордно-успішний сезон в УПЛ і, без сумніву, зараз команда Віталія Пономарьова у найкращій формі у своїй історії, хоча сам фахівець наголошує, що конкурентоспроможна команда ще не створена повністю, а президент клубу нещодавно заявив, що влітку розпродажу гравців не буде.

ЛНЗ разом із Шахтарем лідирує в УПЛ, набравши 51 очко після 23 турів, але "гірники" мають гру в запасі, яка буде зіграна наступного тижня. Після цього донеччани можуть здобути три очки переваги, якщо обіграють Зорю.

Після зимової перерви до черкаської команди багато уваги і її найбільший мінус – це виліт із Кубку України проти Буковини у чвертьфіналі. Після цієї поразки у черкащан серія з п'яти матчів без поразок, а якщо рахувати спаринг то шести – з яких було п'ять перемог. Лише в останній грі ЛНЗ втратив два очки, але це була гра проти Шахтаря, яка вийшла дуже видовищною та цікавою, що цілком виправдала звання битви лідерів чемпіонату.

Для ЛНЗ завдання очевидне — менше помилок та максимум очок у кожному матчі до кінця чемпіонату з надією на осічки з боку Шахтаря. Також позаду йде Полісся, у якого на п'ять очок менше – таким чином, можна не тільки створити диво імені Лестера в АПЛ, але й як мінімум скотитися на третє місце. Все в руках підопічних Пономарьова, тож подивимося, що буде далі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Цуріков, Бурда, Козік, Понєдєльнік — Демченко, Степаненко, Гагнідзе — Салабай, Кане, Климчук.

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаєв, Горін, Муравський, Пасіч — Рябов, Дідик, Пастух — Кузик, Микитишин, Ассінор.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- гостьова переможна клубна рекордна серія ЛНЗ триває вісім ігор;

- гольова клубна рекордна серія ЛНЗ триває 12 ігор — 24 голи;

- безвиграшна домашня серія Колоса триває чотири гри: три нічиї та поразка;

- Колос при Руслану Костишину проведе 50 домашній матч в УПЛ;

- гравці Колоса з 28 листопада більше одного голу за гру в чемпіонаті не забивають;

- Колос може провести 70 сухий матч в чемпіонаті;

- 35 гол в УПЛ може забити Юрій Климчук, 15 — Ібрахім Кане (обидва — Колос).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА