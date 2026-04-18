Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 18 квітня та розпочнеться о 15:30.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі харьківський Металіст 1925 прийматиме Кудрівку.

МЕТАЛІСТ 1925 — КУДРІВКА

СУБОТА, 18 КВІТНЯ, 15:30. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН ПОЛІССЯ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ЄВТУХОВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Харківський Металіст 1925 підходить до 24 туру української Прем'єр-ліги у якості серйозного претендента на єврокубки — так, це не жарт, бо після 23 турів харків'яни набрали 41 очко, випередивши київське Динамо (41) і тепер відстають від Полісся на третьому місці на п'ять балів.

Друга половина сезону для команди Младена Бартуловича проходить краще, ніж передбачалося і очікувалося — лише одна поразка в дев'яти поєдинках при семи перемогах, одна з яких у чвертьфіналі Кубку над Локомотивом.

Бездоганна форма та гра підопічних Бартуловича, які стали набагато менше помилятися в обороні та трохи більше забивати. За 23 матчі харків'яни пропустили лише 13 голів і це найкращий показник УПЛ, а забили 29, що є найгіршим показником у шістці найкращих команд чемпіонату.

Попереду напружена кінцівка сезону, де Металіст 1925 ще може поборотися за єврокубки, як і в розіграші Кубку, де дорога у фінал лежить через першоліговий Чернігів. Після цього буде вирішено долю харків'ян – спочатку виїзд до ЛНЗ, а потім зустріч із Поліссям.

Кудрівка продовжує традиційний сезон новачка УПЛ, виборюючи місце в еліті на наступний сезон. На даний момент команда з Чернігівської області набрала 21 очко та посідає 13 місце у зоні перехідних матчів. Попереду Епіцентр, Оболонь та Верес, у яких 23, 25 та 26 балів, тож ситуація не найгірша. Позаду йде Рух, у якого на один бал менше, а потім невелика прірва до Руху у вісім очок.

Таким чином, на Кудрівку також чекає непружена кінцівка сезону на іншому фронті турнірної таблиці. Підопічним Баранова дуже потрібні очки, щоб спробувати вийти із зони перехідних матчів, щоб залишитися в УПЛ.

Якщо брати календар Кудрівки, то попереду у неї ще випробування проти Шахтаря, ЛНЗ та Динамо, тож зустрічі з Оболонню, Колосом та Рухом матимуть вирішальне значення для дебютанта УПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Снурніцин, Павлюк, Салюк — Калюжний — Рашиця, Аревало, Калітвінцев, Забергджа — Ітодо.

Кудрівка: Караващенко — Мачелюк, Вака, Сердюк, Гусєв — Макоссо — Морозко, Адеїнка, Сторчоус, Козак — Лєгостаєв.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 50 домашній матч Металіст 1925 в УПЛ;

- безпрограшна домашня клубна рекордна серія Металіста 1925 триває в УПЛ п'ять матчів: чотири перемоги та нічия;

- програшний серіал Кудрівки триває в чемпіонаті три гри і до повторення клубного антирекорду ще одна поразка;

- 25 гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев (Металіст 1925), 10 — Олександр Козак (Кудрівка);

- 50 матч в УПЛ може провести Максим Мельничук (Кудрівка);

- воротар Данило Варакута (Металіст 1925) з початку поточного чемпіонату виступає без замін.

