Футболіст оцінив прогрес Кривбаса після серйозного оновлення складу та штабу.
Максим Задерака, пресслужба ФК Кривбас
01 червня 2026, 15:36
Колишній капітан Кривбасу Максим Задерака в інтерв’ю для клубної пресслужби на YouTube поділився враженнями від сезону, який став одним із найуспішніших для команди за останні роки, а також згадав ключові моменти свого перебування в клубі.
Футболіст наголосив, що сезон став несподівано сильним, попри масштабні зміни в складі.
"Якщо проаналізувати цей сезон, то для мене він фантастичний. Змінилась команда майже на 90%. І дуже багато було скептиків, журналісти всі казали, що команда буде в зоні вильоту. Я навіть не пам’ятаю хоч жодної людини, яка в нас вірила", — сказав Задерака.
Він підкреслив, що ключову роль у результаті відіграв тренерський штаб і правильно побудований процес підготовки.
"Максимальна заслуга в цьому — тренерського штабу, тому що вони вибудували правильний тренувальний процес. Коли ти розумієш, що робити на футбольному полі — ти просто кайфуєш" — зазначив він.
Задерака нагадав, що шлях Кривбасу починався з непростих сезонів після повернення в еліту, але поступово команда зросла до рівня претендента на єврокубки.
"Це був крутий сезон, зібралась класна команда, класний колектив. Тоді все склалося: селекція, конкуренція, атмосфера і підтримка вболівальників", — сказав капітан.
Футболіст окремо відзначив роль клубу та міста у своїй кар’єрі та житті.
"Я хочу подякувати кожному вболівальнику… Для мене Кривий Ріг — моя друга домівка, де я себе почуваю комфортно і розумію, що я там свій", — підсумував Задерака.
Кривбас завершив сезон Української Прем’єр-ліги на 7-му місці, набравши 48 очок у 30 матчах.