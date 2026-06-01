Головний тренер збірної Мірослав Коубек викликав 26 футболістів.
01 червня 2026, 16:23
Футбольна асоціація Чехії на своєму офіційному сайті оголосила остаточну заявку збірної на майбутній ЧС-2026.
У розпорядженні головного тренера національної команди Мирослава Коубека будуть 26 футболістів.
Воротарі: Матей Коварж (ПСВ), Їндржих Станек (Славія Прага), Лукаш Горнічек (Брага).
Захисники: Владімір Цоуфал (Гоффенгайм), Томаш Голеш (Славія Прага), Ладіслав Крейчі (Вулвергемптон) (капітан), Давід Зіма (Славія Прага), Ярослав Зелени (Спарта Прага), Давід Юрасек (Славія Прага), Давід Доудера (Славія Прага), Робін Гранач (Гоффенгайм), Штепан Халоупек (Славія Прага).
Півзахисники Томаш Соучек (Вест Гем Юнайтед), Владімір Даріда (Градец-Кралове), Лукаш Провод (Славія Прага), Міхал Саділек (Славія Прага), Павел Шульц (Ліон), Лукаш Черв (Вікторія Пльзень), Гуго Сохурек (Спарта Прага), Александр Сойка (Вікторія Пльзень), Деніс Вішинські (Вікторія Пльзень).
Нападники: Патрік Шик (Баєр Леверкузен), Адам Гложек (Гоффенгайм), Ян Кухта (Спарта Прага), Моймір Хитіл (Славія Прага), Томаш Хори (Славія Прага).
Нагадаємо, на ЧС-2026 Чехія зіграє проти Мексики, ПАР та Південної Кореї у групі А.