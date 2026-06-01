Клуб закріпив форварда збірної Німеччини після результативного сезону, в якому він став другим бомбардиром Бундесліги.
Деніз Ундав, getty images
01 червня 2026, 15:10
Німецький Штутгарт офіційно оголосив про продовження контракту з нападником збірної Німеччини Денізом Ундавом.
29-річний форвард підписав нову угоду з клубом до 2029 року. Також контракт передбачає опцію продовження ще на один сезон.
У минулому сезоні Ундав провів 46 офіційних матчів, у яких забив 25 голів та віддав 14 результативних передач. Він став другим бомбардиром Бундесліги та допоміг Штутгарту пробитися до Ліги чемпіонів.
Загалом за останні три сезони у складі німецького клубу нападник зіграв 117 матчів, у яких відзначився 57 голами та 30 асистами.
У складі збірної Німеччини Ундав дебютував у 2024 році. Відтоді він провів 8 матчів і забив 6 голів, а також увійшов до заявки на чемпіонат світу-2026.