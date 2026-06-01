Німеччина

Клуб закріпив форварда збірної Німеччини після результативного сезону, в якому він став другим бомбардиром Бундесліги.

Німецький Штутгарт офіційно оголосив про продовження контракту з нападником збірної Німеччини Денізом Ундавом.

29-річний форвард підписав нову угоду з клубом до 2029 року. Також контракт передбачає опцію продовження ще на один сезон.

Deniz Undav hat seinen Vertrag beim VfB langfristig verlängert ✍️



Der VfB und der 29-jährige Nationalspieler haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung des gemeinsamen Vertrages verständigt.



Zur Meldung: https://t.co/JHdCCexyeT#VfB | #VfB1893 | #Undavbleibt pic.twitter.com/5GKPSQR5M9 — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) June 1, 2026

У минулому сезоні Ундав провів 46 офіційних матчів, у яких забив 25 голів та віддав 14 результативних передач. Він став другим бомбардиром Бундесліги та допоміг Штутгарту пробитися до Ліги чемпіонів.

Загалом за останні три сезони у складі німецького клубу нападник зіграв 117 матчів, у яких відзначився 57 голами та 30 асистами.

У складі збірної Німеччини Ундав дебютував у 2024 році. Відтоді він провів 8 матчів і забив 6 голів, а також увійшов до заявки на чемпіонат світу-2026.