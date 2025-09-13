Відбулися чергові матчі Другої ліги України.
ФК Тростянець
13 вересня 2025, 20:00
Сьогодні, 13 вересня, пройшла низка матчів у рамках восьмого туру Другої ліги України.
Група А
У єдиному матчі групи дубль Буковини на своєму полі обіграв Куликів-Білку з рахунком 3:2. Перемогу чернівецькій команді принесли голи у виконанні Олексія Орлова та Андрія Андрейчука, який оформив дубль. У гостей забивали Даніїл Волков та Віталій Патуляк.
Буковина-2 — Куликів-Білка 3:2
Голи: Андрейчук, 39, 48 (пен), Орлов, 55 — Волков, 31, Патуляк, 33.
Група Б
У першому матчі Тростянець здобув перемогу над Діназом із рахунком 4:1. У складі переможців відзначились Владислав Тишинінов, Максим Чеглов та Євген Мазур, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Артур Бобіта.
Тростянець — Діназ 4:1
Голи: Мазур, 51, 85, Тишинінов, 53, Чеглов, 76 — Бобіта, 44.
У другій грі Гірник-Спорт поділив очки із дублем Колоса. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Злата Златьєва у складі господарів поля, гості відповіли точним ударом Сергія Шевчука.
Гірник-Спорт — Колос-2 1:1
Голи: Златьєв, 42 — Шевчук, 57.
Вилучення: Недоля, 23 (друга жовта).
У третьому матчі дубль Лівого Берега мінімально обіграв Пенуел із рахунком 1:0 завдяки єдиному голу Романа Гереша на 18 хвилині.
Пенуел — Лівий Берег-2 0:1
Гол: Гереш, 18.
Насамкінець київський Локомотив у гостях відсвяткував перемогу над дублем Олександрії з рахунком 2:0. Перемогу киянам забезпечили голи Івана Мельниченка та Тараса Ляха.
Олександрія-2 - Локомотив Київ 0:2
Голи: Мельниченко, 62, Лях, 75.