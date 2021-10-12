ЧМ-2022. Отбор

Защитник "сине-желтых" поделился своими ожиданиями перед игрой с Боснией и Герцеговиной.

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

"Очень хорошо потренировались. Были теоретические занятия – внимательно выслушали тренерский штаб. Готовимся к битве. Все здоровы и готовы, выбор будет за тренерским штабом.

Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная. Надеюсь, матч с Боснией не будет исключением", — сказал Кривцов в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.