ЧМ-2022. Отбор

Боснийский форвард поделился своими мыслями после игры с Украиной.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал ничейный результат в поединке отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины (1:1).

"Это была хорошая игра для зрителей, но нам было тяжело. Украина играла лучше вначале до своего гола, а потом доминировали мы.

Мы создали несколько моментов и в итоге сравняли счет. Это хороший результат. Ребята здорово сражались, а главное — теперь все в наших руках. Нам еще предстоит поработать в этой квалификации", — приводит слова Джеко пресс-служба Ассоциации Боснии и Герцеговины.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.